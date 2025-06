Colunistas opinam: quem ganhou e quem perdeu espaço na Seleção Brasileira após os dois jogos com Ancelotti?

Ancelotti comandou Brasil na 15ª e na 16ª rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo.

A 15ª e a 16ª rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo marcaram o início da Era Ancelotti na Seleção Brasileira.

Na estreia, o empate sem gols com o Equador foi de pouca criatividade. O novo técnico teve poucos treinos antes da partida e não conseguiu demonstrar grandes mudanças em relação ao trabalho de Dorival Júnior.

Diante disso, perguntamos aos colunistas de Zero Hora quem eles acham que ganhou e quem perdeu espaço na Seleção Brasileira depois dos primeiros jogos com o novo técnico. Confira as respostas abaixo.