Colunistas opinam: o Inter deveria recontratar Taison?

Atacante revelado pelo Inter atua na Grécia atualmente. Jefferson Botega / Agencia RBS

Taison quer encerrar a carreira no Inter e, por isso, adiou a volta à Grécia. A reportagem de Zero Hora apurou que o atacante, que está visitando a família em Pelotas, decidiu permanecer mais alguns dias no Estado. Aos 37 anos, o ídolo colorado tem proposta para renovar com o PAOK, da Grécia, mas ainda não definiu o futuro.

A segunda passagem de Taison pelo Inter, encerrada no início de 2023, foi conturbada. Além do desempenho aquém do esperado, ele foi apontado como líder da greve dos jogadores, que se recusaram a treinar por atrasos nos pagamentos. Após ter o contrato rescindido, fez críticas públicas ao presidente Alessandro Barcellos.

Entretanto, Taison não esconde a vontade de voltar ao Beira-Rio. O jogador contou a pessoas próximas que gostaria de encerrar a carreira no time do coração e que o revelou para o futebol. Até o momento, o clube não fez contato.

Diante disso, perguntamos aos colunistas de Zero Hora se é uma boa ideia o Inter trazer Taison para uma terceira passagem. Confira as respostas abaixo.

O Inter deveria recontratar Taison?

Pedro Ernesto Denardin

Não, o Inter não deve contratar o Taison, porque ele já saiu do Inter devendo o futebol. Passou algum tempo, ele está com 37 anos, não é mais o mesmo jogador. Ainda que mereça todo o respeito da torcida colorada, o fato é que ele não tem mais a condição atlética para ser titular do Inter.

Vini Moura

Eu entendo a importância do Inter para o Taison e vice-versa, foi uma combinação que deu muito certo lá atrás e isso realmente fica marcado para a história, mas o clube precisa de renovação. Não dá para ficar preso no mesmo momento, numa mesma parte da história, por tanto tempo.

É muito importante que o Inter tenha cuidado com os seus ídolos, dê a devida atenção e a valorização, mas que comece a pensar para frente, comece a encontrar novos Taisons. Novos jogadores que possam ser, no futuro, bons frutos para dentro do campo e, quem sabe, para as finanças do clube.

Diogo Olivier

Não. Taison é uma pessoa fantástica e profissional, mas seria complicado gerir alguém desse tamanho sem ser titular. Hoje, trintão, entendo que ele ajudaria como reserva de Alan Patrick, mesmo sem as mesmas características. Salvo condições excepcionais, de salários, valores e aproveitamento, eu focaria em recuperar os atacantes que estão no elenco.

Guerrinha

Eu acho que o Taison já teve o seu tempo no Internacional, apesar de ser um colorado fanático, como ele é, eu acho que não é a hora do Inter recontratá-lo. Eu entendo que ele quer voltar para encerrar a carreira, coisa desse tipo, mas o Inter precisa de jogadores jovens, jogadores que ele possa fazer dinheiro no futuro. Não é o caso do Taison.