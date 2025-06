'Colossal', 'queda do pedestal': Jornais internacionais exaltam vitória do Botafogo no Mundial

O Botafogo conseguiu um feito histórico na quinta-feira. Com um gol de Igor Jesus, o time carioca venceu o poderoso Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões, por 1 a 0, pelo Grupo B do Mundial de Clubes. O resultado conquistado foi exaltado pela imprensa internacional. Jornais e sites do planeta destacaram o feito obtido pelo time comandado pelo técnico Renato Paiva.