Coco Gauff x Loïs Boisson pela semifinal de Roland Garros: horário e onde assistir 

Montagem com fotos de Dimitar DILKOFF e Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Nesta quinta-feira (5), às 11h10min, Coco Gauff e Loïs Boisson se enfrentam pela semifinal de Roland Garros. O duelo acontece na quadra Philippe-Chartier, depois do confronto entre Aryna Sabalenka e Iga Swiatek , que define a outra finalista.

Gauff é a segunda colocada do ranking e já venceu o Australian Open, tendo apenas 21 anos. Já Boisson é o fenômeno desta edição de Roland Garros. A francesa começou o torneio em 361º no ranking e pode terminar dentro do top 20 em caso de título.