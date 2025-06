Coco Gauff vence Sabalenka e é campeã de Roland Garros pela primeira vez

Coco Gauff comemora título em Paris. JULIEN DE ROSA / AFP

A estadunidense Coco Gauff derrotou a bielorrussa Aryna Sabalenka por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (5/7), 6/2 e 6/4, em 2h38min de partida, e conquistou o inédito título de Roland Garros.

Este foi o segundo título de Grand Slam da carreira da número 2 do mundo, que contou com a torcida especial do ator Dustin Hoffman, que esteve presente na tribuna de honra da quadra Philippe-Chatrier, assim com os pais da jogadora de apenas 21 anos.

O jogo

A decisão foi equilibrada, com as duas jogadoras encontrando dificuldade para manter o saque. Foram 15 quebras ao longo da partida, nove para Gauff e seis para Sabalenka.

Sabalenka começou o jogo agressiva, como é sua característica e quebrou o saque de Gauff no terceiro e quinto games, abrindo confortáveis 4-1. Mas a número 2 reagiu e devolveu um break em 2-4. A bielorrussa voltou ao ataque e quebrou em 5-4 e teve o serviço para fechar a parcial, mas foi quebrada. Precipitadas, as duas tenistas perderam o saque, mais uma vez, e com 6-6 foram para o tie-break.

Sabalenka cometeu 70 erros no jogo. DIMITAR DILKOFF / AFP

O tie-break foi uma cópia dos 12 games anteriores. Gauff abriu 3-0, liderou em 5-3, mas permitiu a virada em 7 a 5, após 80 minutos. Foram 54 pontos para Sabalenka contra 50 da jogadora dos Estados Unidos.

Coco Gauff abriu o segundo set no ritmo que conseguiu imprimir no tie-break e com duas quebras, no primeiro e quinto games, fez 4-1. Sabalenka devolveu um break em 2-4, mas perdeu o serviço em 2-5 e não conseguiu evitar a derrota por 6 a 2, completada em um smash da estadunidense, que cometeu apenas nove erros não forçados contra 19 da líder do ranking.

Dustin Hoffmann assistiu o jogo na tribuna. THIBAUD MORITZ / AFP

As duas jogadoras foram para o terceiro set pressionadas pelos erros que vinham cometendo. Em todo o jogo foram cem, sendo 70 da bielorrussa e 30 da estadunidense.

Gauff foi a primeira a quebrar em 2-1, mas Sabalenka devolveu a quebra em 3-3.

Mais uma vez, a bielorrussa não conseguiu segurar o saque e foi quebrada em 3-4. Sem mais nenhum break, Gauff sacou e fechou o jogo em 6 a 4 e 10 anos depois de Serena Williams deu o título do Aberto da França aos Estados Unidos.