Coco Gauff vence Madison Keys e vai às semifinais de Roland Garros

A tenista americana Coco Gauff avançou às semifinais de Roland Garros nesta quarta-feira (4) após derrotar de virada Madison Keys. A número 2 do mundo bateu sua compatriota, oitava colocada no ranking, em três sets, parciais de 6-7 (6/8), 6-4 e 6-1.

Gauff, de 21 anos, se classificou para as semis do torneio na capital francesa pela terceira vez em sua carreira. Agora, ela espera o resultado da partida entre a russa Mirra Andreeva (nº 6) e a francesa Loïs Boisson (nº 361) para saber quem será sua próxima adversária.

Vencedora do US Open de 2023, a americana disputou a decisão no saibro parisiense em 2022, quando perdeu o título para a polonesa Iga Swiatek.

Como foi o jogo

A partida teve mais emoção do que qualidade, com as duas jogadoras acumulando erros demais levando em conta que são duas das 10 melhores do mundo na atualidade: foram 14 duplas faltas e 101 erros não forçados somando as duas.