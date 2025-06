Coco Gauff e Madison Keys garantem EUA nas semifinais em Roland Garros

As duas tenistas se enfrentam pelas quartas de final do Grand Slam nesta terça-feira (3).

Campeã do US Open em 2023 e vice do Aberto da França em 2022, Gauff foi a primeira a se classificar, nesta segunda (2). Em 1h22min de jogo, que abriu a programação da quadra Philippe-Chatrier, ela derrotou a russa Ekaterina Alexandrova, 20ª do ranking, por 2 a 0, parciais de 6/0 e 7/5.