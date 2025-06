Coco Gauff derruba sensação de Roland Garros e encara Sabalenka na final

O "conto de fadas" de Lois Boisson chegou ao fim nesta quinta-feira. A jovem tenista francesa, sensação desta edição de Roland Garros, foi eliminada na semifinal pela americana Coco Gauff, atual número dois do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1h09min. Na grande final, Gauff vai encarar a belarussa Aryna Sabalenka, a líder do ranking.

Boisson contava com todo o apoio da torcida francesa e tinha a simpatia do mundo do tênis por fazer campanha surpreendente no saibro de Roland Garros. Atual 361ª do ranking, ela havia alcançado a semifinal logo em sua primeira participação numa chave principal de Roland Garros.

Com a campanha inesperada, fez história no tênis francês, igualou feitos obtidos por referências nacionais, como Amelie Mauresmo e Marion Bartoli. E deixou pelo caminho duas tenistas do Top 10, nas últimas partidas: a americana Jessica Pegula e a russa Mirra Andreeva, atuais número três e seis do mundo.

Apesar da queda, Boisson dará um salto incrível de 296 posições no ranking da WTA. Na próxima atualização da lista, na segunda-feira que vem, ela aparecerá no 65º lugar. Será a número 1 da França, após entrar em Roland Garros apenas como a 24ª melhor tenista da casa.

A vitória fará Gauff disputar sua segunda final no saibro de Paris. Em 2022, ela foi batida pela polonesa Iga Swiatek na decisão. A americana de 21 anos tentará no sábado o seu segundo título de Grand Slam da carreira. Seu primeiro foi o US Open de 2023.