Coco Gauff derrota Sabalenka e é campeã de Roland Garros

A tenista americana Coco Gauff, número 2 do mundo, se sagrou campeã de Roland Garros neste sábado (7), ao derrotar na final a bielorrussa Aryna Sabalenka (N.1).

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (5/7), 6-2 e 6-4, em duas horas e 38 minutos na quadra Philippe Chatrier.

A jovem de 21 anos é a primeira americana a vencer Roland Garros desde Serena Willians, campeã no saibro parisiense pela última vez em 2015.

Gauff sucede a polonesa Iga Swiatek, vencedora das últimas três edições do torneio, eliminada este ano por Sabalenka na semifinal.

A americana volta a bater a atual número 1 do mundo em uma final de Grand Slam, depois da vitória no US Open em 2023, quando conquistou seu primeiro 'Major'.