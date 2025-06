Clubes prestam homenagens a Ruy Carlos Ostermann

O jornalista Ruy Carlos Ostermann faleceu nesta sexta-feira (27) , aos 90 anos, em decorrência de uma pneumonia. Clubes de futebol do Rio Grande do Sul prestaram homenagens ao comentarista, que revolucionou a forma de falar sobre futebol no rádio.

O Grêmio lembrou do "estilo único" do Professor, que "contou as glórias do nosso esporte com competência e elegância". O Inter ressaltou a importância de Ruy Carlos Ostermann para a imprensa gaúcha. O jornalista também escreveu o livro “Meu Coração é Vermelho”, sobre a história do Colorado.