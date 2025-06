City goleia Juventus (5-2) e vai às oitavas da Copa de Clubes como líder do Grupo G

O Manchester City goleou a Juventus por 5 a 2 nesta quinta-feira (26) e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes como líder do Grupo G, enquanto o time italiano avançou em segundo.

O City, com uma superioridade impressionante, dominou a Juve com gols de Jeremy Doku (9'), Erling Haaland (52'), Phil Foden (69'), Savinho (75') e um gol contra do zagueiro Pierre Kalulu (26').

A Juventus descontou com Teun Koopmeiners (11') e Dusan Vlahovic (84').

"Fazia muito tempo que não tínhamos uma atuação como a de hoje", declarou à plataforma DAZN o técnico dos Citizens, Pep Guardiola, ao DAZN.

- City dominante -

Como esperado, os 'Citizens' rapidamente assumiram o controle da posse de bola. Jogaram pacientemente com Rodri, que retornou ao time titular pela primeira vez desde sua lesão no ligamento cruzado em setembro de 2024.

O primeiro gol não demorou a sair, depois que Rayan Aït-Nouri fez grande passe entre linhas para Doku, que limpou a marcação e bateu sem chances de defesa para o goleiro Michele Di Gregorio.

A Juventus mal conseguia chegar ao ataque. No entanto, quase conseguiu o empate após Alberto Baio avançar pela direita e cruzar rasteiro para Dusan Vlahovic emendar de primeira, mas o chute saiu torto.

Um minuto depois, o goleiro Ederson errou ao tentar sair jogando e entregou a bola nos pés de Koopmeiners, que invadiu a área e empatou para o time italiano.

Mas a falha do brasileiro não foi o único presente do dia. Em um ataque sem perigo do City, o zagueiro Kalulu foi tentar cortar um cruzamento de Matheus Nunes e jogou contra o próprio patrimônio.

- Haaland com faro de gol -

Os 'Citizens' voltaram para o segundo tempo decididos a matar o jogo com um novo protagonista, Halland, que entrou no lugar do egípcio Omar Marmoush. O artilheiro norueguês foi uma dor de cabeça para os italianos, que não conseguiram pará-lo.

Mesmo desajeitado, o camisa 9 completou um cruzamento de Matheus Nunes para fazer o terceiro dos ingleses. E depois de receber grande passe pela direita, levantou a cabeça e encontrou Savinho na área. O atacante brasileiro driblou o goleiro e Phil Foden mandou a bola para as redes.

Savinho e Haaland se uniram mais uma vez para marcar o quinto do City. Di Gregório defendeu parcialmente um chute do norueguês e o brasileiro, esperto no lance, bateu firme de fora da área.

Na reta final, Vlahovic diminuiu para a Juve depois de receber lançamento da jovem promessa turca Kenan Yildiz, mas o gol pouco mudou a história do jogo.

Simultaneamente, também pelo Grupo G da Copa de Clubes, em duelo entre times já eliminados, o Al-Ain dos Emirados Árabes Unidos venceu o Wydad Casablanca por 2 a 1.

- Escalações:

Juventus: Michele Di Gregorio - Pierre Kalulu, Nicolò Savona (Federico Gatti, 60'), Lloyd Kelly - Alberto Baio (Andrea Cambiaso, 57'), Weston McKennie (Vasilije Adzic, 83'), Manuel Locatelli (Khéphren Thuram-Ulien, 57'), Filip Kostic - Nicolás González, Dusan Vlahovic, Teun Koopmeiners (Kenan Yildiz, 57'). Técnico: Igor Tudor.

Manchester City: Ederson - Matheus Nunes, Manuel Akanji, Rúben Dias, Rayan Aït-Nouri (Ryan Cherki, 75') - Bernardo Silva (Nico Gonzalez, 75'), Rodri (Ilkay Gündogan, 66'), Tijani Reijnders - Savinho, Omar Marmoush (Erling Haaland, 46'), Jeremy Doku (Phil Foden, 66'). Técnico: Pep Guardiola.