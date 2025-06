Cinco destaques do primeiro final de semana do Mundial de Clubes

Igor Jesus fez o segundo gol da vitória do Botafogo. PABLO PORCIUNCULA / AFP

O Mundial de Clubes começou e no primeiro final de semana teve goleada histórica, confronto entre brasileiro e europeu, vitória convincente de um dos favoritos e outros destaques. Foram 17 gols marcados em cinco partidas disputadas.

Cada jogo teve sua narrativa e seus personagens. Em alguns casos, o protagonista foi evidente, enquanto em outros confrontos, vários coadjuvantes tomaram conta da história.

Oscar Ustari - Inter Miami

Ustari fez seis defesas ao longo do duelo contra o Al-Ahly. ROBERTO SCHMIDT / AFP

O goleiro argentino do Inter Miami foi fundamental para a equipe de Messi e Suárez sair do jogo de estreia com um empate. Ustari fez seis defesas ao longo do duelo contra o Al-Ahly, do Egito, com a principal sendo o pênalti cobrado por Trezeguet.

Thomas Müller - Bayern de Munique

Müller marcou duas vezes e deu uma assistência na partida. DYLAN BUELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O Mundial será o último torneio de Müller com a camisa do Bayern de Munique. Desde 2008 na equipe profissional, o atacante já disputou mais de 750 partidas e chegou aos 250 gols na goleada de 10 a 0 sobre o Auckland City. Müller marcou duas vezes e deu uma assistência na partida.

Luis Enrique - PSG

O treinador Luis Enrique manteve o nível alto do PSG. HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Atual campeão da Champions League, o PSG chegou ao Mundial como um dos principais favoritos ao título. O primeiro jogo dos franceses reafirmou isso. Goleada de 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid, e o destaque pode ser o treinador Luis Enrique, que manteve o nível do time após a conquista inédita na Europa, e sem Dembélé — principal jogador do time — na estreia do torneio.

Cláudio Ramos - Porto

Goleiro do Porto salvou os portugueses. FRANCK FIFE / AFP

O Palmeiras ficou muito próximo de derrotar um europeu na estreia. Não fosse o goleiro Cláudio Ramos, o placar tinha tudo para sair do zero a favor do clube paulista. O goleiro de 33 anos teve a missão de substituir Diogo Costa — titular absoluto do Porto e da seleção portuguesa. Foram quatro defesas de Ramos, sendo uma delas um milagre na finalização de Mauricio dentro da pequena área.

Igor Jesus - Botafogo