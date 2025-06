Chivu elogia Fluminense, prevê dificuldade, mas confia na Inter de Milão: 'À altura do desafio'

A classificação dos quatro times brasileiros às oitavas de final do Mundial de Clubes dos Estados Unidos - Botafogo caiu em confronto direto com o Palmeiras e Flamengo perdeu do Bayern de Munique -, com bons resultados e apresentações fortes, chamou atenção dos treinadores de clubes europeus. Rival do Fluminense nesta segunda-feira, Cristian Chivu elogiou bastante o oponente, admitiu que será uma grande batalha, mas garante que a Inter de Milão está preparada.

"Todas as equipes agora têm a ambição de avançar na competição. O Fluminense é um time com qualidade, experiência e intensidade. O jogo contra o River Plate foi útil (2 a 0 na última rodada de classificação), pois nos obrigou a mudar de ritmo, e foi um aspecto positivo. Amanhã teremos que fazer a mesma coisa, precisamos estar preparados, entender os momentos do jogo. Considerando o que fizemos em Seattle, acho que estamos prontos e à altura do desafio", disse o treinador.

"Precisamos manter o foco, evitar erros e aproveitar os deles. Será difícil fisicamente também, para todos. A temperatura também desafiará os adversários, e eles podem criar problemas para qualquer equipe", seguiu, ressaltando o clima quente que estará no Estádio Bank of America, em Charlotte.

Chivu chegou ao Mundial de Clubes com uma Inter abatida pelas perdas do título do Campeonato Italiano e da Liga dos Campeões, com surra de 5 a 0 diante do Paris Saint-Germain. A estreia veio somente com empate diante do Monterrey, o que causou indagação sobre a motivação no torneio.

Com vaga nas oitavas, ele garante que sua equipe está com foco e forte. "Estamos prontos, como desde o início, para honrar este torneio, para honrar o que a nossa equipe representa. Estamos prontos desde o primeiro dia, agora descansamos alguns dias. As condições aqui são diferentes das da Costa Oeste, onde era mais fresco. Queremos dar o nosso melhor, queremos ser a melhor versão de nós mesmos", afirmou, convicto de um grande jogo.