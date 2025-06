China demite técnico após não conseguir vaga na Copa do Mundo de 2026

O técnico da seleção da China, o croata Branko Ivankovic, foi demitido depois de não conseguir classificar a equipe para a Copa do Mundo de 2026, anunciou a federação do país nesta sexta-feira (27).

A decisão chega após uma série de decepções nas Eliminatórias asiáticas. Os chineses foram derrotados por 1 a 0 pela Indonésia no início de junho, resultado que marcou o fim das esperanças de classificação para o próximo Mundial.

A China terminou na penúltima posição de seu grupo, com sete derrotas em dez jogos.

"Como a seleção masculina chinesa não conseguiu se classificar para a fase de repescagem, o contrato do treinador e sua comissão técnica foi rescindido automaticamente, como previsto nos termos estabelecidos", explicou a Associação Chinesa de Futebol (CFA) em comunicado.

A China ocupa a 94ª posição do ranking da Fifa, continuando a queda livre que começou há alguns anos.

O país, com 1,4 bilhão de habitantes, só se classificou para uma única Copa do Mundo, em 2002. Nessa edição, a equipe foi eliminada na fase de grupos sem marcar gols e com três derrotas, uma delas para o Brasil, por 4 a 0, na segunda rodada.