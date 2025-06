Chelsea vence Los Angeles FC (2-0) em sua estreia na Copa de Clubes

Cauteloso, mas disciplinado, o Chelsea venceu o Los Angeles FC por 2 a 0 nesta segunda-feira (16), na estreia das duas equipes no Grupo D da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o mesmo do Flamengo.

Em uma esvaziada Mercedes Benz Arena, em Atlanta, o português Pedro Neto abriu o placar aos 33 minutos de jogo, depois de invadir a área, deixar um zagueiro no chão e finalizar no canto do goleiro francês Hugo Lloris.

No segundo tempo, o argentino Enzo Fernández (79') recebeu um cruzamento de Liam Delap e fez o segundo dos 'Blues'.

O Chelsea pressionou constantemente o adversário, mas pareceu controlar o ritmo da partida, considerando o calor de 31°C e a baixa umidade do verão nos Estados Unidos.

O Los Angeles tentou se reorganizar e se armar no meio-campo. O atacante Denis Bouanga brilhou jogando pela esquerda e deu trabalho ao goleiro Robert Sánchez, mas não conseguiu marcar.

- Início cauteloso -

O time americano queria ter a bola e defendeu com todos os jogadores no início. Mas o Chelsea deu seu primeiro aviso pela esquerda com Nicolas Jackson.

Nos primeiros minutos, os ingleses deixaram a bola com o LAFC, que explorava a velocidade de Bouanga e Timothy Tillman, enquanto Delgado tentava armar a equipe pelo meio.

Já o Chelsea construía seu jogo através do volante Moisés Caicedo, enquanto Palmer arriscava chutes de fora da área.

Com alguns lampejos de criatividade, o time londrino parecia dominar, mas o jogo ficou amarrado no meio-campo.

Depois de muita insistência pelo lado de Noni Madueke, o ataque mudou. Jackson roubou uma bola no meio e lançou Pedro Neto com maestria. O português levou a melhor sobre a defesa e fuzilou o gol de Lloris batendo de esquerda.

O LAFC sentiu o gol e passou a jogar mais recuado para tentar evitar os chutes de Palmer.

Quando os times saíam de campo para o intervalo, Neto e Bouanga se desentenderam e quase houve um início de confusão entre os jogadores.

- Giroud entra no segundo tempo -

Na segunda etapa, o LAFC colocou em campo sua principal estrela, o centroavante francês Olivier Giroud, um velho conhecido do Chelsea, campeão da Champions League pelo clube inglês em 2021.

Aparentemente, a entrada de Giroud serviu mais como um incentivo moral para a equipe, que melhorou no jogo. Mas o francês teve uma atuação discreta.

O time de Los Angeles reforçou o ataque com o venezuelano David Martínez, que em boa jogada assustou o goleiro Sánchez.

Sem deixar de atacar, mas mantendo a cautela na defesa, Neto e Jackson continuavam tentando pelo Chelsea. Os americanos se fecharam.

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, optou por renovar o ataque colocando Delap, autor do passe para o gol de Enzo Fernández, outro que saiu do banco de reservas.

Sem se entregar, o LAFC apostava nas individualidades. Ryan Hollingshead arrancou do meio do campo e carregou a bola até a entrada da área, mas chutou por cima do gol de Sánchez (71').

- Bouanga insiste, Enzo marca -

Bounaga foi o atacante que mais deu trabalho à defesa dos 'Blues'. Suas chegadas perigosas no segundo tempo.

Ele perdeu uma chance no minuto 78 e pouco depois conseguiu finalizar mesmo caído para Sánchez defender.

Mas como diz o ditado: quem não faz, leva.

E outra vez Delap deixou Enzo na cara do gol para fazer o segundo do Chelsea e selar a vitória.

O técnico do LAFC, Steve Cherundolo, disse após a partida que ficou satisfeito com o "desempenho defensivo" de seus jogadores.

Embora tenha admitido que precisavam ter mais posse de bola, faltou precisão "para serem uma ameaça real hoje contra o Chelsea".

"Talvez merecêssemos um gol; acho que tivemos chances suficientes para marcar. Mas vamos guardá-las para o próximo jogo, para que possamos somar os três pontos, isso seria ótimo", acrescentou Cherundolo.

Na próxima sexta-feira, o Chelsea vai enfrentar o Flamengo na Filadélfia, e o LAFC joga contra o Espérance da Tunísia em Nashville.

Escalações:

Chelsea: Robert Sanchez - Reece James (cap) (Malo Gusto 46'), Tosin Adarabioyo, Levi Colwill, Marc Cucurella - Pedro Neto, Moisés Caicedo (Dario Essugo 84'), Cole Palmer (Christopher Nkunku 84'), Romeo Lavia (Enzo Fernández 46'), Noni Madueke (Tyrique George 64') - Nicolas Jackson (Liam Delap 64'). Técnico: Enzo Maresca.

Los Angeles FC: Hugo Lloris - Sergi Palencia, Aaron Long (cap), Eddie Segura, Ryan Hollingshead - Marco Delgado (Yaw Yeboah 87'), Igor Jesus Lima (Frankie Amaya 81'), Timothy Tillman (Marlon 87') - Nathan Ordaz (David Martinez 38'), Jeremy Ebobisse (Olivier Giroud 46'), Denis Bouanga. Técnico: Steve Cherundolo.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)