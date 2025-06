Chelsea vence Espérance (3-0) e vai enfrentar Benfica nas oitavas da Copa de Clubes

O Chelsea, da Inglaterra, avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes com uma vitória por 3 a 0 sobre o Espérance, da Tunísia, nesta terça-feira (24), na Filadélfia.

O time inglês garantiu o segundo lugar no Grupo D, com seis pontos, a um do Flamengo, líder com 7 pontos, que também nesta terça empatou com o Los Angeles FC (1-1).

A vitótia veio com dois gols nos acréscimos do primeiro tempo do zagueiro Tosin Adarabioyo (45'+3) e do atacante Liam Delap (45'+5), e outro quase no apito final do jovem atacante Tyrique George (90'+7).

O britânico Delap finalmente quebrou a 'maldição' da camisa 9.

Para os que mais acreditam, a suposta maldição impede que quem veste a clássica camisa do centroavante brilhe pelo time londrino.

Comandados pelo técnico italiano Enzo Maresca, os 'Blues' enfrentarão na próxima rodada no sábado, em Charlotte, o português Benfica, de Ángel Di María, que terminou como líder do Grupo C.

"Sabemos que o Benfica é uma equipe top, com um treinador top e jogadores top, mas o nosso próximo objetivo é estar entre os oito primeiros", avisou Maresca.

- Primeiro gol -

Após a expulsão de Nicolas Jackson na inesperada derrota por 3 a 1 para o Flamengo na rodada anterior, Delap tinha o caminho livre para retornar ao time titular do atual campeão da Conference League.

O atacante, por quem o time de Stamford Bridge pagou mais de US$ 45 milhões (cerca de R$ 248 milhões pela cotação atual), segundo a imprensa britânica, mostrou sua eficácia.

Ele marcou seu primeiro gol pelos 'Blues' - embora eles tenham usado branco nesta terça-feira - com apenas dois chutes certeiros para o gol de Bechir Ben Said, que ficou imóvel nos dois primeiros gols dos comandados de Maresca, que deixou vários jogadores importantes no banco na tentativa de poupá-los do calor sufocante do Lincoln Financial Field.

A casa do Philadelphia Eagles, do futebol americano, testemunhou o despertar de goleador do dono da camisa 9 do Chelsea, com a qual várias estrelas - Falcao García, Álvaro Morata, Gonzalo Higuaín e Romelu Lukaku - não tiveram sorte.

Ele foi ajudado pela falta de garra dos tunisianos, tetracampeões da Liga dos Campeões da África, mas que passaram longe de sujar o uniforme do goleiro sueco Filip Jörgensen, que substituiu o espanhol Robert Sánchez.

"No fim das contas, é só um número na camisa; não acredito em nada disso", disse Delap à DAZN. "Marcar meu primeiro gol é uma sensação ótima; precisávamos vencer".

- Inofensivo -

O time tunisiano, que havia vencido o lanterna Los Angeles FC (1 a 0) na semana passada, contou com o apoio da torcida barulhenta, mas mostrou pouca reação em uma partida que poderia tê-los levado às oitavas de final.

Se tivesse vencido, o Espérance teria avançado para a próxima fase e eliminado os britânicos.

Tirando alguns contra-ataques mal conduzidos no primeiro tempo, o setor ofensivo tunisiano - que contava com os atacantes brasileiros Yan e Rodrigo Rodrigues - mostrou pouco vigor.

Com a eliminação do Espérance confirmada, apenas um dos quatro times africanos que chegaram aos Estados Unidos permanece na disputa pelas oitavas de final: o sul-africano Mamelodi Sundowns, que enfrentará o Fluminense em Miami nesta quarta-feira, pelo Grupo F.

"Foi uma partida muito difícil. O Chelsea nos dominou, mas demos o nosso melhor", disse o técnico tunisiano Maher Kanzari.

Escalações:

Espérance: Bechir Ben Said - Mohamed Ben Ali, Yassin Meriah (cap), Mohamed Tougai, Mohamed Amine Ben Hamida - Elias Mokwana (Mohamed Wael Derbali 46'), Onuche Ogbelu, Yan (Chehab Jebali 83'), Khalil Guenichi (Raed Bouchniba 72'), Abd Al Rahman Konateh (Houssem Teka 83') - Achref Jabri (Rodrigo Rodrigues 56'). Técnico: Maher Kanzari.

Chelsea: Filip Jorgensen - Malo Gusto (Mamadou Sarr 82'), Tosin Adarabioyo, Benoît Badiashile, Josh Acheampong - Christopher Nkunku, Romeo Lavia (Dario Essugo 59'), Kiernan Dewsbury-Hall, Enzo Fernández (cap) (Andrey Santos 68'), Noni Madueke (Tyrique George 68') - Liam Delap (Marc Guiu 59'). Técnico: Enzo Maresca.