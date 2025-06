Chelsea supera Los Angeles FC e estreia com vitória no grupo do Flamengo no Mundial de Clubes

Pedro Neto marcou o primeiro gol do Chelsea. Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Foi em ritmo de treino, em Atlanta, que o Chelsea estreou com vitória no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Jogando contra o Los Angeles FC, o time inglês não fez muita força, sofreu com os norte-americanos, mas fez 2 a 0 e começou sua caminhada no torneio com três pontos no Grupo D.

Pedro Neto, no primeiro tempo, e Enzo Fernández, na etapa final, marcaram os gols dos Blues na partida nesta segunda-feira (16).

O próximo confronto do Chelsea será contra o Flamengo, na sexta-feira, às 15h, na Filadélfia.

Pressão e gol inglês

A primeira chegada foi do Chelsea aos cinco minutos. Nicolas Jackson recebeu na área e finalizou deitado, entre a marcação. No entanto, Lloris defendeu com segurança.

Os ingleses voltaram a assustar aos 17 e, mais uma vez, pararam no goleiro francês. Jackson achou Madueke nas costas da defesa. O inglês chutou para a defesa de Lloris.

Depois de pressionar os norte-americanos, o gol finalmente saiu aos 33 minutos. Em um contra-ataque, Jackson achou Pedro Neto em lançamento. O português limpou a marcação e chutou firme de canhota, fazendo 1 a 0.

Chances desperdiçadas e gol argentino

Ao contrário da etapa inicial, o segundo tempo começou com pressão do Los Angeles FC. Aos 11, Bouanga chutou forte e cruzado, parando em uma grande defesa de Robert Sánchez.

Os norte-americanos seguiram tentando. Aos 26, Hollingshead chutou de fora da área, com a bola passando por cima do gol do goleiro do Chelsea.

O Los Angeles seguiu empilhando chances desperdiçadas. Tillman bateu cruzado, Bouanga se esticou, mas a bola foi para fora.

E o futebol pune. Em uma descida rápida pelo lado direito, Delap achou Enzo Fernández dentro da área. O argentino dominou e escolheu o canto para fazer 2 a 0 para os ingleses.

Mundial de Clubes — 1ª rodada — 16/6/2025





Chelsea (2)

Sánchez; James (Gusto, INT), Adarabioyo, Colwill e Cucurella; Caicedo (Essugo, 39’/2T), Lavia (Fernández, INT) e Palmer (Nkunku, 38’/2T); Pedro Neto, Jackson (Delap, 18’/2ºT) e Madueke (Tyrique George, 18’/2ºT). Técnico: Enzo Maresca.

Los Angeles FC (0)

Lloris; Palencia, Long, Segura e Hollingshead; Igor Jesus, Tillman (Marlon, 41’/2T) e Delgado (Yeboah, 41’/2T); Ordaz (David Martínez, 39’/1ºT), Ebobisse (Giroud, INT) e Bouanga. Técnico: Steven Cherundolo.

GOLS: Pedro Neto (C), aos 33min do 1ºT, e Enzo Fernández (C), aos 34min do 2ºT.

CARTÕES AMARELOS: James (C) e Adarabioyo (C); Martínez (L), Cucurella (L) e Palencia (L)

ARBITRAGEM: Jesus Valenzuela, auxiliado por Jorge Urrego e Tulio Moreno (trio venezuelano). VAR: Jean Jacques Ndala (República Democrática do Congo)