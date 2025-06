Charles do Bronx x Ilia Topuria pelo UFC: horário e onde assistir à luta

Está em jogo o cinturão dos leves (até 70kg), vago depois que o russo Islam Makhachev abandonou o título em busca do cinturão dos meio-médios (até 77kg). Além disso, o evento marca o retorno de Charles à disputa, após ter perdido para Makhachev no UFC 280.

Já o adversário do brasileiro, Ilia, fará sua primeira disputa de cinturão nos leves. Após vencer duas lutas da categoria dos penas (65kg), Max Holloway e Alexander Volkanovski, o espanhol optou por deixar para trás seu cinturão em busca do título da categoria acima.

Transmissão

O UFC 317 terá início às 19h30, com transmissão do UFC Fight Pass (streaming). O card principal começa às 23h.

As seis primeiras lutas do card preliminar terão transmissão gratuita, ao vivo e com imagens, no Youtube, pelo canal oficial do UFC.