Censo: Mundial de Clubes reunirá mais de 1000 jogadores de 86 países

Se no número de participantes e no formato de disputa, o Mundial de Clubes se iguala as últimas Copas do Mundo de Seleções, no que se refere as nacionalidades em campo a diferença é enorme. No Catar, em 2022, foram 32 países. Este número irá crescer para 48 em 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

A Copa do Mundo de Clubes, primeira neste modelo, também terá 32 equipes. Mas com jogadores que representam bem mais do que 32 países. GZH fez um levantamento dos mais de 1000 inscritos entre os participantes e constatou: serão 86 países representados, do Uruguai a Coreia do Sul; da Nova Zelândia ao Canadá; da África do Sul a Alemanha.

Censo Mundial

Clubes: 32

Países dos clubes: 20

País com mais clubes: Brasil (4)

Jogadores inscritos: 1.120

Países dos jogadores: 86

País com mais jogadores: Brasil (148)

Jogador mais velho - 44 anos

Fábio, goleiro do Fluminense (BRA)

Mato-grossense de Nobres, cidade distante 120 quilômetros da capital, Cuiabá, o goleiro Fábio vai para seu segundo Mundial de Clubes depois de completar 40 anos. Ele estava com o Fluminense em 2023, na derrota para o Manchester City (ING).

A carreira começou na base do União Bandeirante (PR) em 1997. Depois de uma rápida passagem pelo Athletico (PR) no ano seguinte, Fábio chegou ao Vasco da Gama (RJ) em 2000 e ficou por cinco temporadas em São Januário. No começo de 2005 foi para o Cruzeiro (MG) e ali foram 16 anos e quase 1000 jogos com a camisa da "Raposa". Desde 2022 defende o Fluminense (RJ) como titular absoluto.

Jude Terry (com as mãos erguidas) é o mais jovem do Mundial. Divulgação Los Angeles FC

Jogador mais jovem - 16 anos, 8 meses

Jude Terry, meia do Los Angeles (EUA)

Meia do último time a conseguir uma vaga no Mundial 2025, Jude Terry tem apenas 16 anos e só vai completar 17 em agosto. Filho de pai argentino e mãe americana, Jude é fã de Messi e sonha em jogar a Copa de 2026.

Recentemente, ele foi convocado pelo técnico Gonzalo Segares, da Seleção dos Estados Unidos sub-17 para uma excursão à Europa, preparatória ao Mundial da categoria. Nesta temporada, Terry integra o time B do Los Angeles, tendo feito dois gols em nove partidas nesta temporada.

Elenco mais valioso: R$ 8,35 bilhões

Manchester City (ING)

Elenco menos valioso: R$ 33,1 milhões

Auckland (NZE)

Vini Jr. é o jogador mais valioso do mundo KARIM JAAFAR / AFP

Jogador mais valorizado: R$ 1,27 bilhão

Vini Jr. (Real Madrid)

86 países representados

Nada pode se comparar a uma Olimpíada. O evento reúne mais de 200 nações ligadas ao COI (Comitê Olímpico Internacional). Mas o Mundial de Clubes de 2025 vai ser o maior em representatividade na história da Fifa.

Suárez e Messi - um uruguaio e um argentino no Mundial Reprodução / X de @LuisSuarez9

Serão 86 nacionalidades em campo, dos jogadores inscritos pelas 32 equipes. É quase três vezes o número de nações da última Copa do Mundo de Seleções no Catar, em 2022.

Confira o número de atletas de cada país representado