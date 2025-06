CBF pede à Fifa que Brasil seja a sede da próxima edição do Mundial de Clubes

A CBF quer o Brasil como sede do próximo Mundial de Clubes , que será realizado em 2029. Nesta sexta-feira (20), o presidente da entidade, Samir Xaud , se reuniu com o presidente da Fifa, Gianni Infantino , em Miami, nos Estados Unidos, e tratou sobre o assunto.

— Tudo começou com uma conversa de apresentação. Falei dos meus objetivos à frente da CBF e disse que queremos estar mais próximos da Fifa. Elogiei o evento e o nível dos clubes brasileiros e, por fim, coloquei o país à disposição para receber a próxima Copa do Mundo — revelou o presidente da CBF, que está há pouco mais de um mês no cargo, antes de completa:

Além disso, o presidente da CBF tem participado de reuniões com a cúpula do futebol mundial para estreitar laços e conversar sobre o futuro do esporte. A Cúpula Executiva de Futebol da Fifa 2025 é um evento realizado entre os dias 19 e 21 de junho, que conta com representantes das 211 associações filiadas à entidade máxima do futebol.