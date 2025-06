CBF lamenta o falecimento do jornalista Ruy Carlos Ostermann

A Confederação Brasileira de Futebol publicou, neste sábado (28), uma nota lamentando o falecimento do jornalista gaúcho Ruy Carlos Ostermann .

A entidade destaca a atuação do professor como comentarista e sua presença nas coberturas de Copas do Mundo.

Destaca, ainda, a biografia do jornalista , escrita por Carlos Guimarães e o livro “Felipão, a Alma do Penta”, de autoria do Professor.