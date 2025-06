CBF exalta campanha de times brasileiros no Mundial de Clubes: "Treme, mundo"; veja o vídeo

Flamengo se classificou em primeiro em seu grupo. Gilvan de Souza / Flamengo

Com a classificação dos quatro times brasileiros para as oitavas de final do Mundial de Clubes, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou um vídeo exaltando as equipes do país.

Com a mesma campanha de anos anteriores ("Brasil com S"), a entidade máxima do futebol brasileiro reforçou as campanhas de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

"Pode avisar: aqui é BRASIL com S.

De samba. De suor. De sonho.De sem medo. Sem freio. Sem limites. Treme, mundo", saudou a CBF.

Os adversários dos brasileiros na próxima fase já estão definidos. Botafogo e Palmeiras se enfrentam no sábado (28), com um time do Brasil garantido nas quartas.