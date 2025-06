Casper Ruud desiste de Wimbledon e terceiro Grand Slam do ano soma nove baixas no masculino

O norueguês Casper Ruud, ex-número 2 do mundo e atualmente em 16º lugar, é mais um jogador a desistir da disputa de Wimbledon. O tenista sofreu uma lesão no joelho em Roland Garros e acabou não se recuperando para a disputa do terceiro Grand Slam do ano. Com sua baixa, já são nove ausências confirmadas para o torneio masculino que começa no dia 30 de junho.