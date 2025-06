Carolina Meligeni vence na estreia de torneio na República Tcheca

Carolina Meligeni é número 276 do mundo.

A brasileira Carolina Meligeni fez uma boa estreia no W75 de Ceska Lipa , na República Tcheca, que tem premiação total de 60 mil euros (R$ 382,1 mil).

Pigossi vence nas duplas em Valencia

Eliminada na estreia de simples no WTA 125 de Valência , na Espanha, Laura Pigossi se recuperou nas duplas.

Nesta quarta, ela e a estadunidense Makenna Jones , que são as cabeças de chave número 2, venceram a russa Ekaterina Yashina e a japonesa Aoi Ito por 6/3 e 6/0, em apenas 63 minutos de partida.

Como a chave de duplas é reduzida e tem apenas oito parcerias, Pigossi e Jones já estão nas semifinais, onde enfrentarão as vencedoras do confronto entre as espanholas Yvonne Cavallé e Ángela Fita; Ekaterine Gorgodze, da Georgia, e Alicia Herrero, da Espanha.