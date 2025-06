Carolina Meligeni leva virada e fica com o vice na República Tcheca

A brasileira Carolina Meligeni ficou com o vice-campeonato do W75 de Ceska Lipa, na República Tcheca. Na final do torneio com premiação total de 60 mil euros (cerca de R$ 384,3 mil), neste domingo (15), a paulista foi derrotada pela tcheca Laura Samson, 348ª do mundo, por 2 a 1, de virada, parciais de 2/6, 6/2 e 6/2, após 2h02min de jogo.