Tenista brasileira Carolina Meligeni é finalista na República Tcheca

Com uma campanha perfeita, sem perder um set sequer, a brasileira Carolina Meligeni garantiu vaga na final do W75 de Ceska Lipa , na República Tcheca , que tem premiação total de 60 mil euros (R$ 382,1 mil).

Carolina disputou sua sexta semifinal do ano e garantiu vaga na quarta final em 2025. Ela foi campeã em Buenos Aires, ainda em janeiro, e disputou finais no México, no início de março, e em São Paulo em abril.

Os 36 pontos conquistados até o momento na República Tcheca estão garantindo a Carolina Meligeni avançar 43 posições no ranking mundial e chegar provisoriamente ao 240º lugar. Se for campeã, ela deverá ficar entre as 220 melhores do mundo.