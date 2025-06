Carlo Ancelotti irá aos Estados Unidos assistir à fase final do Mundial de Clubes 

Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, estará nos EUA a partir do dia 7 de julho. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

O Mundial de Clubes terá como atração na fase final a presença do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. Conforme apurado por Zero Hora, o treinador estará presente nos Estados Unidos a partir do dia 7 de julho, para acompanhar as semifinais, nos dias 8 e 9, e a final, no dia 13.

Alguns dias antes do treinador, chegarão também o diretor-executivo de seleções da CBF, Rodrigo Caetano, e o coordenador-técnico da Seleção, o ex-zagueiro Juan.

O trio observará in loco os atletas brasileiros que estiverem na disputa na etapa final da competição, que, a partir das semifinais, terá todos os jogos realizados no estádio MetLife, em East Rutherford, cidade situada em Nova Jersey, mas que faz parte da região metropolitana de Nova York.

Além disso, Ancelotti, Caetano e Juan irão conferir diversos atletas que serão potenciais rivais da Seleção na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Até agora, todos os times brasileiros estão vivos nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Além dos quatro clubes do Brasil, outras cinco equipes contam com atletas brasileiros no radar de Ancelotti.

Confira a lista