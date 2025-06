Carlo Ancelotti comanda primeiro treino pela Seleção Brasileira; veja fotos

A Seleção Brasileira teve nesta segunda-feira (2) seu primeiro treino sob o comando de Carlo Ancelotti. Apresentado na CBF no último dia 26, o técnico italiano já prepara a Amarelinha para a partida diante do Equador, na quinta-feira (5), pelas Eliminatórias da Copa. Até então, o treinador pôde contar com 17 dos 25 convocados.