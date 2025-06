Câmeras na arbitragem, uso de inteligência artificial e impedimento automático; veja as novidades do Mundial de Clubes

Torneio de clubes terá final disputada em 13 de julho. HECTOR VIVAS / Getty Images via AFP

A primeira edição do Mundial de Clubes no novo formato, que se inicia no dia 14 de junho, terá algumas novidades.

A Fifa busca tornar as partidas mais envolventes e interativas ao público presente no estádio ou que irá assistir a transmissão de casa.

As mudanças passam por temáticas como arbitragem em geral, substituições e impedimentos. O uso da inteligência artificial também está no foco das novidades.

Câmeras corporais

Assim como foi feito na Copa Intercontinental de 2024, o Mundial de Clubes terá árbitros utilizando câmeras corporais durante as partidas.

A DAZN, que detém os direitos exclusivos da competição, utilizará o recurso em suas transmissões ao vivo.

O principal objetivo da novidade é mostrar a perspectiva do árbitro em relação ao jogo para o público.

Após o torneio, a Fifa utilizará os resultados para criar diretrizes para o uso de câmeras no futebol.

Imagens ao vivo da revisão do VAR no estádio

Os torcedores que estiverem no estádio poderão assistir exatamente ao que o árbitro analisar no monitor na área de revisão do VAR.

As imagens serão transmitidas nos telões do estádio, com o objetivo de aumentar a transparência e provocar um melhor entendimento das decisões por parte dos torcedores.

Tecnologia semiautomatizada para impedimento

Também testada na Copa Intercontinental de 2024, assim como em torneios de base da Fifa, o Mundial de Clubes terá uma versão avançada da tecnologia que detecta o impedimento de forma semiautomatizada.

Múltiplas câmeras serão utilizadas para agilizar o processo, com um sensor dentro da bola, além da inteligência artificial.

O sistema irá rastrear a posição dos jogadores e da bola e enviará alertas em tempo real aos árbitros em caso de impedimento claro.

Em situações menos evidentes, o VAR continuará como o sistema decisivo para tomar as decisões.

Informações baseadas em inteligência artificial

A Fifa utilizará algoritmos para compilar de forma automática a maior parte dos dados dos jogos a partir dos dados de rastreamento disponíveis.

Tablet para substituições

No Mundial, cada equipe receberá um tablet antes do início do jogo para gerenciar as solicitações digitalmente.