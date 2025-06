Bublik vence Medvedev e é campeão do ATP 500 de Halle

O cazaque Alexander Bublik, que nas oitavas de final eliminou o italiano Jannik Sinner (número 1 do mundo), se sagrou campeão do ATP 500 de Halle (Alemanha) neste domingo (22), derrotando na final o russo Daniil Medvedev.

Depois de seis derrotas em seis jogos contra Medvedev no circuito da ATP, o cazaque de 28 anos levanta um troféu na grama a uma semana no início do torneio de Wimledon (30 de junho - 13 de julho).

Com o título, seu segundo em Halle depois da conquista de 2023 e o quinto na carreira, Bublik pulará da 45ª para a 30ª posição no ranking da ATP que será publicado nesta segunda-feira.

Ex-número 1 do mundo e campeão do US Open em 2021, o russo de 29 anos não vence um torneio no circuito desde o Masters 1000 de Roma (saibro) de 2023.