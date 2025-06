Bruno Henrique revela ponto fraco do Flamengo que pode impactar na estratégia do Inter na Libertadores

Bruno Henrique de Inter e Flamengo voltam a se encontrar nas oitavas de final da Libertadores 2025. Gilvan de Souza / Flamengo,Divulgação

Às vésperas do confronto com o Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, neste domingo (29) o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, revelou um ponto fraco da equipe carioca.

A dificuldade citada pelo jogador pode impactar na estratégia do técnico do Inter, Roger Machado, para os jogos entre as duas equipes, pelas oitavas da Copa Libertadores, previstos para os dias 13 e 20 de agosto.

Em entrevista coletiva oficial na concentração do Flamengo, em Orlando, Bruno Henrique foi questionado sobre os problemas apresentados pelo Flamengo no empate por 1 a 1 com o Los Angeles FC, na última terça (24), em Orlando.

E disse que o Rubro-Negro se atrapalha quando enfrenta adversários que jogam com uma linha de cinco defensores, como foi o caso do time norte-americano.

— A gente quer vencer todos os jogos, mas a gente tem um pouco de dificuldade quando pega uma linha de cinco, com três zagueiros e mais dois laterais baixos. É uma dificuldade que a gente está tendo neste nesse ponto. Mas não vejo que a gente jogou mal não — opinou.

Do ponto de vista colorado, este ponto fraco citado por Bruno Henrique pode impactar na estratégia do Inter para a Libertadores, uma vez que o técnico Roger Machado gosta de utilizar por vezes um esquema com cinco defensores, recuando o volante Fernando para a linha de zagueiros.

O único problema é que o meio-campista de 37 anos está lesionado. Logo, recorrer a esta estratégia, Roger precisará escolher outro jogador para a função.

Na mesma entrevista, Bruno Henrique foi questionado sobre as lembranças que tem dos jogos contra o Bayern, quando atuava no Wolfsburg, e projetou a estratégia que Filipe Luís deve utilizar contra os alemães.

— A lembrança que eu tenho é de um um time que marca muito forte. É uma equipe bem compacta. A gente vai ter que ter o um para um, aquele mano a mano à brasileira, porque assim a gente pode conseguir êxito nesta forma. O Bayern é um time que marca muito, e a gente tem jogadores rápidos na frente, jogadores que podem decidir na velocidade e no um para um — explicou.