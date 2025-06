Brasileiros ficam fora da disputa por medalhas no quinto dia do Mundial de Judô

O Brasil segue com duas medalhas, após cinco dias de Campeonato Mundial de Judô , que acontece em Budapeste, na Hungria. Os pódios foram conquistados no domingo, pelo gaúcho Daniel Cargnin, prata nos 73 kg , e pela paranaense Shirlen Nascimento, bronze nos 57 kg .

Terceiro do ranking mundial, o judoca da Sogipa estreou diretamente na segunda rodada e acabou superado pelo tcheco Adam Kopecký (45º), que subiu de categoria após os Jogos de Paris e venceu o brasileiro por waza-ari, no golden score.

Marcelo Fronckowiak (Flamengo) venceu uma luta, na estreia diante de Oleksandr Nyzhnyk, dos Estados Unidos, com um yuko no golden socre.

Em sua segunda luta, o 11º do mundo caiu no golden score, para o francês Maxime-Gaël Ngayap Hambou , que conseguiu um yuko .

No feminino (até 70 kg), Luana Carvalho , 22ª do ranking, começou na segunda rodada diante da holandesa Sanne van Dijke .

Mais experiente, a medalhista de bronze olímpica em Tóquio-2020 e que nos mundiais de 2021 e 2022 também terminou em terceiro, acabou derrotando a brasileira com um yuko no golden score .

Domínio japonês

Os japoneses ficaram com os títulos nas duas categorias. No masculino, a disputa do ouro foi entre dois atletas do Japão e Sanshiro Murao venceu Goki Tajima. As medalhas de bronze ficaram com o azeri Eljan Hajiyev e o georgiano Luka Maisuradze.