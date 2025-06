Brasileiros ficam de fora da regata de medalha do Mundial de vela da classe 470

As duplas brasileiras que participaram do Campeonato Mundial de vela da classe 470 , disputado na Baía de Gdansk, na cidade de Gdynia, na Polônia, não conseguiram atingir a regata de medalha.

Nesta quinta-feira (12), no encerramento da fase classificatória, que teve oito regatas, Juliana Duque e Rafael Brito Martins, do Yacht Clube da Bahia, finalizaram com a 11ª posição. Nas três etapas do dia, eles ficaram em 11º, sexto e nono lugares.