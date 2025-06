Brasileiros dominam artilharia do Mundial de Clubes com maior pluralidade da história

A fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa terminou com todas as 32 equipes marcando ao menos um gol. Foram 144 gols em 48 jogos, uma média de três por partida. Destaque para o Brasil, a nacionalidade que mais balançou as redes na competição até o momento.

Os brasileiros lideraram a artilharia do torneio, com 18 gols marcados por atletas nascidos no País, um a mais que a Argentina, com 17, e a França, com 11. Igor Jesus, do Botafogo, e Wallace Yan, do Flamengo, foram os maiores goleadores nacionais, com dois gols cada.

Outros brasileiros que balançaram as redes na competição foram Jair, pelo Botafogo; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Danilo, pelo Flamengo; Keno e Nonato, pelo Fluminense; e Maurício e Paulinho, pelo Palmeiras, todos com um gol cada.

Pelos clubes de outros continentes, marcaram Pepê e William Gomes, do Porto; Marcos Leonardo, do Al-Hilal; Savinho, do Manchester City; Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns; e Vinícius Jr., do Real Madrid, também com um gol cada.

A artilharia geral do torneio está dividida neste momento entre cinco jogadores, todos com três gols, cada um de nacionalidade diferente. Jamal Musiala, do Bayern de Munique, representa a Alemanha, enquanto o francês Michael Olise também atua pelo clube alemão. O craque argentino Di María, do Benfica, integra a lista, assim como o turco Kenan Yildiz, da Juventus, e o palestino Wessam Abou Ali, do Al-Ahly, do Egito.

PLURALIDADE DE NAÇÕES MARCOU A PRIMEIRA FASE DO MUNDIAL DE CLUBES

O novo modelo do Mundial de Clubes da Fifa, agora com 32 equipes e inspirado na Copa do Mundo de seleções, contou com a presença de jogadores de 72 nacionalidades diferentes em campo na fase de grupos. Brasil e Argentina lideraram novamente em número de representantes, com 91 e 73 atletas, respectivamente.

A fase de grupos, disputada em 48 partidas espalhadas por 12 sedes nos Estados Unidos, recebeu um total de 1.667.819 torcedores, com média de 34.746 pessoas por jogo. O maior público foi registrado na abertura do Grupo B, entre o campeão europeu Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid, no Estádio Rose Bowl, em Los Angeles, com 80.619 torcedores.