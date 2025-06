Brasileiro Michel Augusto é quinto no Mundial de Judô

Michel (de branco) é o número 3 do ranking.

Michel Augusto terminou na quinta colocação no Campeonato Mundial de Judô , que começou nesta sexta-feira (13), em Budapeste, na Hungria. Aos 20 anos, o atleta da categoria ligeiro (60 kg) venceu três de suas cinco lutas.

Número 3 do ranking mundial , Michel estreou direto na segunda rodada , onde bateu o armênio Ahik Andreyan, por ippon, com 2min24seg de luta.

O segundo rival do judoca do Sesi-SP foi o mongol Ariunbold Enkhtaivan, superado por ippon aos 28 segundos do golden score.