Brasileiras conquistam título da etapa de Ostrava no Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Vic Lopes (E) e Thâmela (D) comemoram título em Ostrava. Volleyball World / Divulgação

As brasileiras Thâmela e Vic Lopes conquistaram neste domingo (1º), o título do Ostrava Elite 16, válido pelo Circuito Mundia de Vôlei de Praia. Na final, na República Tcheca, elas venceram as letãs Tina Graudina e Anastasija Samoilova por 2 sets a 0, parciais de 21/16 e 21/11.

Com o título, as brasileiras seguem na liderança do ranking mundial, agora seguidas pelas letãs.

Na disputa do terceiro lugar, as irmãs suíças Anouk e Zoé Veré-Dépré venceram as irmãs austríacas Dorina e Ronja Klinger por 2 a 1, parciais de 21/18, 16/21 e 15/12.

Esta foi a quarta etapa Elite 16 da temporada, que reúne 24 duplas, que são definidas da seguinte forma: dezesseis se classificam diretamente pelo ranking, enquanto as oito restantes saem do qualificatório.