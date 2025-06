Brasileira vence ex-campeã mundial e conquista título inédito no taekwondo

Maria Clara Pacheco (C) no pódio em Charlotte.

A brasileira Maria Clara Pacheco conquistou o título na categoria até 57 kg do Grand Prix Challenge de Taekwondo , realizado na cidade de Charlotte, nos Estados Unidos. O evento reúne os principais atletas do mundo nas categorias olímpicas.

Com uma campanha impecável ao longo das cinco lutas, a paulista de 21 anos garantiu a medalha de ouro, a primeira do Brasil na categoria feminina na história do circuito mundial.