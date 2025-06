Brasileira Ingrid Martins fica com o vice de duplas no Challenger de Bari

Ingrid vai ganhar quatro posições no ranking mundial.

A brasileira Ingrid Martins ficou com o vice-campeonato de duplas do WTA Challenger 125 de Bari, na Itália. Neste sábado (7), ela e a estadunidense Quinn Gleason, que eram as cabeças de chave número 1, foram derrotadas pela russa Maria Kozyreva e a bielorrussa Iryna Shimanovich, que marcaram 2 a 1, de virada, parciais de 3/6, 6/4 e 10-7, após 1h51min de jogo.