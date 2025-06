Brasileira Beatriz Tavares termina em sétimo na Copa do Mundo de Remo

Beatriz repetiu resultado da etapa de Varese, na Itália. Detlev Seyb / World Rowing

A brasileira Beatriz Tavares conseguiu um excelente desempenho na etapa de Lucerna, na Suíça, da Copa do Mundo de Remo.

Em sua segunda participação na temporada, a atleta de 30 anos repetiu a sétima posição do evento disputado em Varese, na Itália.

Beatriz disputou três baterias na Suíça. Nas eliminatórias do single skiff, foi segunda colocada em sua prova, com o tempo de 7min45seg22. Ela melhorou a marca na semifinal e cobriu os 2 mil metros em 7min36seg73, mas ficou em quarto lugar e apenas as três primeiras colocadas avançaram para a decisão.

Atleta olímpica em Paris-2024, ela foi para final B e venceu a disputa com 7min35seg06, repetindo o resultado da etapa anterior da Copa do Mundo. A medalha de ouro ficou com a britânica Lauren Henry, que fez 7min15seg21.

No single skiff masculino, Lucas Verthein não teve um bom desempenho. Nas eliminatórias, ele fez 7min11seg04 e foi terceiro colocado em sua bateria. Nas quartas de final, piorou o tempo (7min12seg42) e ficou em último na sua série, caindo para a final D.