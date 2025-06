Brasil vence Alemanha e agora enfrenta a campeã olímpica Itália na Liga das Nações de vôlei

Após duas vitórias por 3 a 0 (contra República Checa e Estados Unidos), a seleção brasileira feminina de vôlei perdeu seus primeiros sets na primeira fase da Liga das Nações neste sábado no Maracanãzinho, no Rio, mas conseguiu vencer a Alemanha por 3 a 2 (25/23, 21/25, 23/25, 25/20 e 15/8). Neste domingo, às 10h, o Brasil tem o jogo mais difícil desta fase e enfrenta a Itália, atual campeã olímpica e da Liga das Nações. O jogo vale a liderança do torneio.

A Alemanha já tinha dado trabalho contra as italianas, na quinta-feira. A partida acabou em 3 a 2 para a Itália, que ficou atrás no placar duas vezes até conseguir a virada, no último set. Foi a segunda derrota da Alemanha no torneio, após bater a Coreia do Sul, por 3 a 0.

No primeiro set, as alemãs comandaram o placar na maior parte do tempo, basicamente pelo grande número de contra-ataques desperdiçados pelas brasileiras. Após estar perdendo por 19 a 16, o Brasil conseguiu equilibrar o jogo no final da parcial e passou a frente com um ponto de saque de Ana Cristina: 23 a 22. E foi em um contra-ataque que Júlia Bergman fez 25 a 23.

O Brasil começou o segundo set desatento e viu a Alemanha abrir 8 a 2. As adversárias perderam um pouco a vantagem, mas chegaram à reta final da parcial com 21 a 17. O time de Zé Roberto Guimarães chegou a encostar (21 a 20), mas não conseguiu repetir a virada do primeiro set, e as rivais fecharam em 25 a 21, empatando a partida em 1 set a 1.

Após um início equilibrado, a Alemanha conseguiu deslanchar no meio do terceiro set, novamente com muitos erros em contra-ataques das brasileiras. As anfitriãs conseguiram equilibrar no final, chegando a empatar em 23 a 23, mas a Alemanha demonstrou frieza para marcar 25 a 23.

O quarto set foi muito equilibrado, com as equipes se revezando no comando do placar. As brasileiras demonstraram tensão em diversos momentos, mas se acertaram no bloqueio, marcaram 25 a 20 e forçaram o tie-break.