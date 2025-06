Brasil vence a China e assume a liderança da Liga das Nações masculina de vôlei

Brasil enfrentará a Itália, na próxima rodada. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira masculina de vôlei conquistou sua segunda vitória, na semana 2 da Liga das Nações, em Chicago, Estados Unidos. Nesta quinta-feira (26), o time comandado pelo técnico Bernardinho venceu a China por 3 sets a 0, parciais de 25/22, 25/16 e 25/23, na Now Arena.

Com o resultado, o Brasil assumiu a liderança provisória do torneio, superando a Polônia. O time brasileiro voltará a jogar no sábado (28), às 18h, contra a Itália, que está em quinto.

Bernardinho escalou a base das últimas atuações, com o levantador Fernando Cachopa, os ponteiros Honorato e Lukas Bergmann, os centrais Flávio e Judson, o oposto Alan e o líbero Maique.

A China, já classificada para a fase final por ser o país sede, está utilizando estas três semanas para fazer testes. O time comandado pelo belga Vital Heynen entrou em quadra com apenas duas vitórias em cinco partidas e apostando muito no oposto Wen Zihua (2m03cm) e no central Rao Shuhan (2m09cm).

O jogo

A equipe brasileira dominou o set inicial e rapidamente chegou a 16-11. Os chineses conseguiram uma pequena reação e encostaram em 19-21, mas o poderoso ataque comandado por Honorato e Alan garantiu a vitória por 25 a 22, que veio logo após Bernardinho promover uma inversão e colocar em quadra o levantador Matheus Brasília e o oposto Darlan, que fez o ponto final.

No segundo set, a facilidade foi ainda maior, e o Brasil sempre teve vantagem confortável no placar, sem ser ameaçado em qualquer momento pela China. No final, 25 a 16, que foi concluído em ataque do ponta Arthur Bento, que entrou na reta final da parcial.

Discussão em quadra

O terceiro set começou com uma discussão entre Vital Heynen e Fernando Cachopa. O técnico da seleção chinesa pediu uma revisão de uma invasão por baixo da rede de Honorato, o que acabou marcado após a análise da imagem.

Mas nada que ameaçasse o domínio do Brasil na partida, mesmo com os chineses liderando em 14-11 e forçando um pedido de tempo do treinador brasileiro. A equipe asiática liderou até 21-20, quando um bloqueio de Flávio deixou tudo igual.

A virada brasileira veio em um erro de Wen Zihua (23-22). Os chineses empataram em erro de saque de Honorato, e Alan fez 24-23. Nesse momento, Bernardinho colocou em quadra o ponteiro Adriano, que acertou um ace e definiu o 25 a 23, garantindo a quinta vitória do Brasil em seis jogos.

Com 17 acertos, Alan foi o maior pontuador da partida. Honorato marcou 14 e Judson fez 10. Na equipe chinesa, Wen Zhihua terminou com 15 pontos.