Brasil vence a Alemanha e segue 100% na Liga das Nações feminina de vôlei

Lorena encara o bloqueio alemão. Volleyball World / Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou a Alemanha por 3 sets a 2, parciais de 25/23, 21/25, 23/25, 25/20 e 15/8, em partida disputada no Ginásio do Maracanãzinho e segue com 100% de aproveitamento na Liga das Nações.

O jogo disputado neste sábado (7) foi o mais difícil enfrentado pela renovada equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, que escalou a levantadora Macris, as ponteiras Julia Bergmann e Ana Cristina, as centrais Lorena e Julia Kudiess, a oposto Tainara e a líbero Laís, como titulares.

Com um grande público mais uma vez, a seleção que já havia derrotado República Tcheca e Estados Unidos, ambos por 3 a 0, precisou rodar o grupo para garantir a terceira vitória no torneio.

O jogo

O Brasil começou melhor o primeiro set e fez 3 a 0. As alemãs viraram o marcador e abriram três (15-12) de vantagem. Empurradas pela torcida, as brasileiras empataram em 19-19. Mas a Alemanha voltou a liderar em 22-21 e, no final, a seleção virou e fechou em 25 a 23, com ataque de Julia Bergmann.

A equipe alemã começou melhor o segundo set e logo fez 10-4. O time brasileiro conseguiu reagir e encostou em 11-12, mas com ótima atuações de Sarah Straube e Lina Alsmeier, a Alemanha seguiu à frente até fechar em 25 a 21 em um bloqueio de Anastasia Cekulaev em Ana Cristina.

O Brasil voltou para o terceiro set mais aceso e liderou até 6-4. Mais uma vez, forçando o saque, especialmente som Alsmeier, as alemãs viraram em 10-9. As brasileiras ainda conseguiram empatar com Lorena em 20-20, mas na reta final um bloqueio de Straube em Ana Cristina definiu o 25 a 23 para as europeias.

Zé Roberto Guimarães mudou o time para o quarto set e a oposto Jheovana e a central Luzia passaram a atuar como titulares. As alemãs começaram liderando em 8-6. O empate brasileiro veio em 10-10 e a virada chegou em 13-12.

Entrada de Jheovana foi decisiva para a vitória brasileira. Volleyball World / Divulgação

A equipe alemã conseguiu nova reação em 16-14. O técnico brasileiro pediu tempo, organizou o passe e a seleção virou para 18-16. No final, Jheovana marcou o 25 a 20 e levou a partida para o tie-break.

O set decisivo começou com dois pontos de saque das alemãs. O Brasil conseguiu virar e disparou em 7-3. A diferença passou a seis (10-4) e se manteve em 13-7. No final, um erro de saque alemão e um bloqueio de Ana Cristina em Emilia Weske, o Brasil marcou 15 a 8.

Destaques

Ana Cristina foi a principal pontuadora do jogo com 20 acertos. Lorena e Julia Bergmann marcaram 15 cada e Jheovana terminou com 14 pontos.

No time alemão, Alsmeier e Weske marcaram 17 pontos cada e Tabacuks terminou com 15.

LEvantadora Macris é a capitã do Brasil. Volleyball World / Divulgação

Briga pela liderança

A seleção brasileira voltará à quadra no domingo (8), às 10h (de Brasília), para enfrentar a Itália, atual campeã olímpica, que também soma três vitórias.

O jogo irá valer a liderança desta fase de classificação da Liga, que é disputada por 18 seleções. As término das três semanas de jogos classificatórios, as sete primeiras se juntarão à Polônia, que será a sede da fase final, para a disputa do título.