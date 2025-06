Brasil perde na disputa do bronze no Mundial de Judô por equipes

Leonardo Gonçalves (D) perdeu a primeira luta na disputa do bronze. ATTILA KISBENEDEK / AFP

A seleção brasileira perdeu o bronze no Mundial de Judô por equipes mistas, nesta sexta-feira (20), em Budapeste, na Hungria. A equipe foi superada pelo Japão na decisão e terminou na quinta colocação.

A expectativa, depois do bronze nos Jogos de Paris em 2024, era de a seleção ganhar a quarta medalha em competições mistas em mundiais. O sonho, no entanto, não foi para frente após o Japão, finalista na última Olimpíada, entrar no caminho brasileiro.

O Brasil conquistou duas medalhas no Campeonato Mundial deste ano: a prata de Daniel Cargnin e o bronze de Shirlen Nascimento.

Como funciona a competição mista por equipes

Os confrontos por equipes mistas tem seis lutas e o vencedor é o país que conquistar quatro vitórias. Em caso de igualdade em 3 a 3, uma categoria é sorteada para realizar o desempate e o combate acontece no sistema de golden score e quem pontuar primeiro é o ganhador.

As categorias mistas são divididas em leve, médio e pesado e alguns judocas podem lutar em divisões de peso acima do individual.

No feminino, o leve é para atletas até 57kg, enquanto no médio as judocas podem ter até 70kg e acima deste peso é a categoria pesado.

Já no masculino, o peso leve é disputado até 73kg. O médio é disputado por atletas até 90kg e acima desta pesagem é a categoria pesado.

Campanha brasileira

Rafael Macedo (D) marcou o segundo ponto contra o Cazaquistão. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

O primeiro rival do Brasil foi o Cazaquistão, derrotado por 4 a 0.

Nauana Silva abriu a disputa vencendo Korkem Orymbek, com dois yukos e dois waza-ari, na categoria até 70kg.

Logo depois, Rafael Macedo conseguiu um ippon, no golden score, sobre Yermakhan Anuarbekov, na disputa até 90kg.

Um dia depois de não ter bom desempenho individual, Beatriz Souza mostrou força e com um yuko e um ippon, em apenas 48 segundos, superou Akerke Ramazanova, na divisão acima de 70kg.

A classificação para as quartas de final chegou com a vitória de Rafael Buzacarini, que forçou três penalizações (shidôs) para Yelaman Yergaliyev, na categoria +90kg.

O segundo adversário brasileiro foi a Alemanha, que acabou virando e o confronto e ganhou por 4 a 3.

No primeiro combate, Rafael Macedo foi derrotado por Eduard Trippel, por waza-ari, no golden score.

O empate brasileiro veio com um yuko de Beatriz Souza sobre Samira Bouizgarne.

A Alemanha voltou a liderar com a vitória de Losseni Kone, que conseguiu um waza-ari, no golden score, sobre Rafael Buzacarini.

Shirlen Nascimento empatou para o Brasil ao vencer Mascha Ballhaus, com um yuko e um waza-ari, na categoria até 57 kg.

A virada brasileira chegou com Vinícius Ardina, que lutou no peso até 73 kg. Com um yuko, um waza-ari e um ippon em 3min50seg, ele superou Igor Wandtke.

O sexto confronto foi na categoria até 70kg e o Brasil optou por escalar Rafaela Silva, na vaga de Nauana Silva. A brasileira acabou sendo superada pela alemã Miriam Butkereti, que perdia por yuko até conseguir um ippon a dois segundos do final.

Com o empate veio o sorteio. E o peso selecionado foi o 70kg feminino. Rafaela e Miriam voltaram para o tatame e com um yuko e um waza-ari, a alemã garantiu a remontada e a classificação da seleção europeia para a semifinal.

Alemães derrotaram o Brasil nas quartas. ATTILA KISBENEDEK / AFP

Repescagem

Com a derrota, o Brasil foi para a repescagem e encarou a França, atual bicampeã olímpica surpreendida pela Coreia do Sul, que fez 4 a 3.

O confronto com os franceses iniciou com Beatriz Souza derrotando Julia Tolofua, com um ippon em 1min45seg. Foi a terceira vitória da campeã olímpica na competição.

Leonardo Gonçalves aumentou a vantagem brasileira ao derrotar Tieman Diaby, com um ippon a cinco segundos final, na categoria acima de 90kg.

A vaga começou a ser definida com mais uma vitória de Shirlen Nascimento, que teve duas penalizações (shidôs) contra três de Faiza Mokdar.

Campeão mundial ao derrotar Daniel Cargnin, Joan-Benjamin Gaba venceu Vinicius Ardina, com um ippon em 1min42seg, pela divisão até 73kg, e diminuiu a vantagem brasileira.

Rafaela Silva garantiu a classificação para a disputa do bronze ao ganhar de Marie-Eve Gahie, com um ippon em 2min05seg.

O confronto bronze

JEssica Lima (E) perdeu para Momo Tamaoki (D). ATTILA KISBENEDEK / AFP

Após superar a bicampeã olímpica, o Brasil esperou a definição do adversário na disputa por um lugar no pódio.

Campeão das sete edições da disputa por equipes em mundiais, o Japão voltou a perder, desta vez para a Georgia por 4 a 2, e cruzou o caminho brasileiro.

Favorita, a equipe asiática garantiu um lugar no pódio ao fechar em 4 a 0.

A primeira luta teve vitória de Kanta Nakano sobre Leonardo Gonçalves, com um waza-ari no golden score.

O time japonês ampliou a vantagem com Momo Tamaoki, que venceu Jessica Lima, por imobilização, na categoria 57kg.

Tatsuki Ishihara conseguiu um waza-ari e depois um ippon para vencer Vinicius Ardina e estabelecer o 3 a 0 para os japoneses.

A medalha foi conquistada com a vitória de Utana Terada, que conseguiu um ippon sobre Rafaela Silva, no golden score.