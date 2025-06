Brasil-Pel, São Luiz e São José vencem na oitava rodada da Série D

Jogadores do Brasil celebram vitória sobre o líder do grupo. Aline Klug / Grêmio Esportivo Brasil/Divulgação

O fim de semana teve três vitórias das equipes gaúchas pela Série D do Campeonato Brasileiro. No sábado (7), o São Luiz, de Ijuí, derrotou o Marcílio Dias por 3 a 0. Neste domingo (8), o São José venceu o Azuriz no Paraná por 3 a 1 e o Brasil de Pelotas derrotou o Joinville no Bento Freitas, por 1 a 0.

Com os resultados, o Grupo H da quarta divisão do futebol nacional, liderado pelo Joinville, tem o São José na segunda colocação, o São Luiz em 5º e o Brasil em 7º.

O último colocado é o Guarany de Bagé, que não atuou neste final de semana. A partida contra o Barra, que estava marcada para este final de semana, foi adiada devido à utilização do estádio da equipe catarinense para outro evento.

São Luiz 3x0 Marcílio Dias

A rodada dos gaúchos na Série D começou com a vitória do São Luiz em Ijuí, no Estádio 19 de Outubro, por 3 a 0. Os gols foram marcados por Da Silva, duas vezes, e Adaílton.

Foi a terceira vitória da equipe alvirrubra na competição. Assista aos gols:

Brasil 1x0 Joinville

No Bento Freitas, a equipe rubro-negra derrotou o tricolor catarinense com um gol de Alexiel, de cabeça, marcado aos 40 minutos do primeiro tempo. Assista abaixo:

Azuriz 1x3 São José

Já o Zequinha venceu o Azuriz em Pato Branco por 3 a 1, na tarde deste domingo (8). Os gols foram marcados por René, duas vezes, e Tiago Pedra.