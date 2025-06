Brasil faz último treino no CT do Corinthians debaixo de chuva e com dúvida no ataque

A seleção brasileira realizou neste domingo o penúltimo treino antes do confronto decisivo com o Paraguai, na terça-feira, pelas Eliminatórias da Copa de 2026. A atividade foi comandada por Carlo Ancelotti no CT Joaquim Grava, do Corinthians, na zona leste de São Paulo. Nesta segunda, o trabalho será na Neo Química Arena, palco do duelo que pode garantir a vaga do Brasil no Mundial.

Como de habitual, a imprensa pôde acompanhar apenas os primeiros 15 minutos do treinamento. Debaixo de chuva, os jogadores subiram ao gramado pouco depois das 11h e realizaram um trabalho de aquecimento em circuito com cones e, depois, um treinamento de troca de passes. Os goleiros treinaram à parte dos demais.

Após 10 minutos de atividade, Ancelotti reuniu os atletas em um outro campo mais distante, onde iniciou trabalhos táticos. A chuva apertou e os jornalistas voltaram à sala de imprensa.

Depois de cumprir suspensão na partida com o Equador, Raphinha está disponível e deve retornar ao time titular. A dúvida está em quem irá para o banco de reservas para dar lugar ao atacante, que vive grande momento com a camisa do Barcelona e é um dos concorrentes ao prêmio da Bola de Ouro.

Um dos cotados para sair é Richarlison. O atacante do Tottenham não foi bem em seu retorno à seleção e pode sair para a entrada de Raphinha. Assim, o jogador do Barcelona atuaria como um falso nove e Ancelotti manteria o esquema 4-3-3, com três jogadores no meio-campo e três no setor ofensivo.

Outra possibilidade é a saída do jovem Estêvão. Apesar de ter encantado Ancelotti nos treinamentos, o jovem do Palmeiras também não teve atuação de destaque diante do Equador. Assim, Raphinha seria colocado para jogar na ponta-direita e o time manteria Richarlison como referência na frente, mantendo também o esquema com três atacantes.

O Brasil ocupa a 4ª posição nas Eliminatórias, com 22 pontos. Uma vitória contra o Paraguai e uma derrota da Venezuela, em sétimo com 18, para o Uruguai, já garante a seleção matematicamente entre os seis primeiros que se classificam de maneira direta à Copa. O sétimo colocado disputa a repescagem.