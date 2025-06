Brasil faz seu melhor jogo na Liga das Nações de vôlei e tira invencibilidade da Eslovênia

Brasil, de Likas Bergmann, superou a Eslovênia. Maurício Val / FV Imagem/CBV

Embalado pela empolgante vitória de virada sobre a Ucrânia, o Brasil fez sua melhor partida na Liga das Nações de vôlei contra a Eslovênia, neste domingo (15), no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 29/27 e 25/19, e encerrou a invencibilidade do adversário na competição.

Com o resultado, a equipe do técnico Bernardinho conseguiu sua terceira vitória em quatro jogos da primeira fase e ultrapassou a própria Eslovênia na classificação, ficando só atrás de Polônia e Japão.

Os próximos compromissos da seleção masculina serão a partir do dia 25 deste mês, diante de Canadá, China, Itália e Polônia, em Chicago, nos Estados Unidos, pela segunda fase.

O jogo

Judson fez 13 pontos. Maurício Val / FV Imagem/CBV

Diferentemente do confronto com os ucranianos, o time brasiliero começou ligado, saiu à frente e abriu uma vantagem por 4 a 1. Com Alan titular na vaga do irmão Darlan, os brasileiros levaram um susto com a virada dos eslovenos por 9 a 8, mas logo se recuperaram, retomando a dianteira em 12 a 11.

A partir daí, o Brasil mostrou bom volume de jogo e ampliou o domínio, desta vez com o saque - foram três aces seguidos de Judson - e o bloqueio afiados, após oscilações na derrota para Cuba e na suada vitória sobre a Ucrânia. Contando ainda com erros da seleção europeia, o time da casa administrou a parcial até fechar em 25 a 19 em ponto de ataque de Honorato.

O segundo set começou equilibrado, com as duas equipes se revezando à frente do placar. A Eslovênia se organizou defensivamente e, pela primeira vez no set, abriu dois pontos de vantagem, em 8 a 6, antes de o Brasil se recuperar, especialmente com bloqueios sobre o gigante Mozic, de 2m de altura, e virar para 12 a 11.

A partida continuou equilibrada, sendo disputada ponto a ponto, até os eslovenos abrirem 18 a 16 em erros de Lukas Bergmann, o que resultou em sonoras broncas de um enfurecido Bernardinho sobre o jovem. A equipe do técnico italiano Fabio Soli encaixou a recepção e as viradas de bola e abriu 24 a 21, mas os brasileiros buscaram a virada por 29 a 27, graças aos saques potentes de Darlan e os erros de Stern, abrindo 2 a 0 no jogo.

Alan foi titular e decisivo no ataque. Maurício Val / FV Imagem/CBV

Pressionados e perto de perder a invencibilidade na Liga das Nações, os eslovenos entraram mais ligados no terceiro set, mas Fernando Cachopa e Judson impediram que os adversários se distanciassem no placar. O jogo permaneceu equilibrado até o Brasil abrir 13 a 8, aproveitando a falta de confiança dos europeus, que erravam mais do que de costume, especialmente com Stern e Mozic, os principais nomes da equipe.

Empurrado por 9.500 torcedores e dominante em quadra, com muita agressividade no ataque, o Brasil ampliou sua vantagem para impressionantes 19 a 10. Em outra partida decisiva de Alan, a seleção brasileira administrou a ampla vantagem e fechou a partida em 25 a 19, com ponto de Darlan, sem tomar conhecimento dos eslovenos.

Destaques

O trio Alan, Honorato e Judson garantiu 39 pontos, 13 de casa jogador. Eles foram os maiores pontuadores da partida. Lukas Bergmann ainda marcou 11.