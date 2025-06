Brasil estreia com vitória no Mundial sub-20 de polo aquático

A seleção brasileira masculina de polo aquático venceu a África do Sul , neste sábado (14), por 25 a 6 , em sua partida de estreia no Campeonato Mundial sub-20 , que acontece em Zagreb, na Croácia.

O Brasil está no Grupo C do torneio e ainda irá enfrentar a Alemanha, na segunda-feira (16), às 7h (de Brasília).