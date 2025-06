Brasil encerra Pan de Ginástica Rítmica com mais oito medalhas

Conjunto brasileiro levou três ouros no Pan. Melogym / Divulgação/CBG

A ginástica rítmica do Brasil, que no sábado faturou quatro pódios, conquistou neste domingo (1º), em Assunção, no Paraguai, mais dois ouros, três pratas e três bronzes, no encerramento do Campeonato Pan-Americano.

O destaque principal ficou por conta da equipe de conjunto. Após ganharem a medalha de ouro na disputa olímpica do conjunto, prova na qual são somadas as notas das duas séries de apresentação, a de cinco fitas e a mista (três bolas e dois arcos), as jovens atletas brasileiras ganharam neste domingo mais duas medalhas douradas.

Para testar novas atletas e dar experiência internacional, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) optou por mandar para esta competição o chamado Grupo 2, com média de idade de apenas 17 anos.

O time brasileiro que competiu no Paraguai teve Julia Kurunczi, Keila Santos, Lavínia Silvério, Maria Fernandes Moraes e Mariane Giovacchini. Rhayane Brum foi a reserva.

Na final da série simples (cinco fitas), as brasileiras somaram 22,150 para ficar com o ouro. A prata ficou com o México (20,350) e os Estados Unidos garantiram o bronze (19,900).

O segundo título do Brasil veio na prova mista (três bolas e dois arcos). Com 17,050, a equipe superou os Estados Unidos, prata com 26,000, e o México, bronze com 25.200.

Pódios individuais

Barbara Domingos foi prata nas maças. Melogym / Divulgação/CBG

Barbara Domingos e Geovanna Santos, que no sábado garantiram prata e bronze, no individual geral, respectivamente, voltaram a somar mais medalhas no domingo.

Na final do arco, Geovanna somou 28,050 e foi prata, enquanto Barbara levou o bronze com 27,850. Megan Chu, dos Estados Unidos, recebeu 28,200 de pontuação e foi a campeã.

Chu repetiu o título na fita. Ela somou 28,350, seguida pela compatriota Rin Keys (27,650) e por Barbara Domingos (27,200). Geovanna Santos, com 27,150, foi a quarta colocada.

Rin Keys faturou o ouro na bola com 28,350 e nas maças, com 28,900. Barbara Domingos foi prata nas duas provas. Ela somou 27,550 na bola e 28,050 nas maças. Megan Chu ficou com o bronze na bola (27,150) e Geovanna Santos (27,850) completou o pódio nas maças.