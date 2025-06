Brasil encerra Pan-Americano de Esgrima com três medalhas de bronze

O Campeonato Pan-Americano de Esgrima foi encerrado, neste domingo (29), na na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Os Estados Unidos ficaram com 10 das 12 medalhas de ouro em disputa.

Sede do evento, o Brasil conquistou três bronzes. O último pódio veio com a equipe feminina do florete, formada por Mariana Pistoia e Ana Toldo (Grêmio Náutico União-RS) e Bia Bulcão e Gabriella Vianna (Pinheiros).