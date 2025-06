Brasil domina e vence o Irã na estreia da Liga das Nações masculina de vôlei

Time de Bernardinho foi dominante na estreia da competição. Maurício Val / FV Imagem/CBV

O Brasil começou sua jornada na Liga das Nações com o pé direito. Em sua estreia no torneio, nesta quarta-feira (11), conquistou uma vitória tranquila sobre o Irã por 3 sets a 0, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

A maior vantagem do time de Bernardinho foi no segundo set: 25 a 16. No primeiro, venceu por 25 a 19. No último, para sacramentar a vitória, bateu os iranianos por 25 a 17.

Leia Mais Itália vence e quebra invencibilidade do Brasil na Liga das Nações feminina de vôlei

O protagonista foi Darlan, que brilhou ao marcar 16 pontos, consolidando-se como o maior pontuador do Brasil no duelo. Além dele, outros destaques no ataque foram Judson (10 pontos), Honorato (8 pontos) e Flávio (6 pontos).